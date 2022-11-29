В парламенті запропонували механізми повернення 500 млн доларів до бюджету

У Верховній раді відреагували на обшуки правоохоронців на підприємствах Костянтина Жеваго та запропонували алгоритм дій для різних структур, реалізація якого дозволить повернути активи та гроші олігарха здобуті незаконним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Мовчана у Facebook .

Зокрема, НБУ за допомоги процедури enforcement має усі можливості стягнути в міжнародних юрисдикціях понад 1,5 млрд.

"Позов про стягнення коштів з Жеваго було подано, та рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 01 жовтня 2019 року у справі 761/709/16-ц було задоволено. Яке звісно ніхто не виконав. У НБУ є можливість звернутися за виконанням рішення в рамках процедури enforcement. Завдяки ньому стягнення може відбутися в Англії - країні резидентом якої є Ferrexpo plc або шляхом подачі відповідної заяви до суду Люксембургу - країні в якій виплачуються кошти Ferrexpo у якості дивідендів на підконтрольну Костянтину Жеваго компанію Fevamotinico S.a.r.l.", - впевнений Мовчан.

Крім того, депутат нагадав про борги в понад 25 млрд гривень перед вкладниками та державою через банкрутство банку "Фінанси і кредит".

"На початку 2021 року фонд звернувся до Високого суду Англії та Уельсу з позовом про стягнення шкоди, в тому числі з Жеваго як особи, яка своїми рішеннями та діями, у власних інтересах, завдала збитків банку "Фінанси та кредит". За результатами отриманого рішення прес-служба фонду відрапортувала, що зібрані та надані на розгляд Високого суду Англії та Уельсу матеріали можуть лягти в основу відповідних позовів до українських судів. Але за більш як рік, який сплив після цього рішення у фонді про Жеваго воліють не згадувати", - написав він.

При цьому, за його словами, фонд має змогу використати на благо вкладників нетерпимість цивілізованого світу до фактів шахрайського поводження з коштами банківських установ.

"Йдеться як про накладення арешту на грошові кошти та активи Жеваго за межами території України, так і подальшого примусового виконання рішення українського суду шляхом незаконно виведених за кордон коштів та активів акціонера", - резюмував політик.