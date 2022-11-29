В парламенте предложили механизмы возврата 500 млн долларов в бюджет

В Верховной раде отреагировали на обыски правоохранителей на предприятиях Константина Жеваго и предложили алгоритм действий для разных структур, реализация которого позволит вернуть активы и деньги олигарха, полученные незаконным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Мовчана в Facebook .

В частности, НБУ с помощью процедуры enforcement имеет все возможности взыскать в международных юрисдикциях более 1,5 млрд. рублей.

"Иск о взыскании средств с Жеваго был подан, и решением Шевченковского районного суда г. Киева от 01 октября 2019 года по делу 761/709/16-ц было удовлетворено. Которое, конечно, никто не выполнил. У НБУ есть возможность обратиться за исполнением решения в рамках процедуры enforcement, благодаря которому взыскание может состояться в Англии - стране резидентом, которой является Ferrexpo plc, или путем подачи соответствующего заявления в суд Люксембурга - стране в которой выплачиваются средства Ferrexpo в качестве дивидендов на подконтрольную Константину Жеваго компанию Fevamotinico Sarl", - уверен Мовчан.

Кроме того, депутат напомнил о долгах более 25 млрд гривен перед вкладчиками и государством из-за банкротства банка "Финансы и кредит".

"В начале 2021 года фонд обратился в Высокий суд Англии и Уэльса с иском о взыскании ущерба, в том числе из Жеваго как лица, которое своими решениями и действиями, в собственных интересах, нанесло убытки банку "Финансы и кредит". По результатам полученного решения пресс-служба фонда отрапортовала, что собранные и предоставленные на рассмотрение Высокогосуда Англии и Уэльса материалы могут лечь в основу соответствующих исков в украинские суды", - написал он.

При этом, по его словам, фонд может использовать во благо вкладчиков нетерпимость цивилизованного мира к фактам мошеннического обращения со средствами банковских учреждений.

"Речь идет как о наложении ареста на денежные средства и активы Жеваго за пределами территории Украины, так и о дальнейшем принудительном исполнении решения украинского суда путем незаконно выведенных за границу средств и активов акционера", - резюмировал политик.