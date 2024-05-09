У парламенті спростили правила для бізнесу, який працює з нехарчовою продукцією. Шуляк розповіла деталі

У Верховній раді підтримати у другому читанні законопроект "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (№5473-Д). Він покликаний удосконалити законодавство, що регулює державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
За її словами, на прийняття таких законодавчих змін дуже наполягала найбільша асоціація українського бізнесу - Українська рада бізнесу (УРБ), оскільки державне регулювання нехарчової продукції, штрафи та система перевірок в нинішніх складних умовах посилювали тиск на підприємців.
"Вітчизняному бізнесу в умовах війни надзвичайно складно працювати, надавати робочі місця, сплачувати податки. Тому ми як законотворці напрацювали рішення, яке, переконана, полегшить життя підприємцям в цей складний час. Сьогодні у Парламенті його підтримали, тож бізнесу відтепер працювати буде простіше", - підкреслила Шуляк.
Прийнятий законопроект передбачає:
Шуляк також додала, що законопроект передбачає менш витратний обмежувальний захід до виробника або розповсюджувача продукції. Зараз, якщо підприємець не може привести продукцію у відповідність до належних норм, він змушений платити штраф за товар, який і так не можна продавати. Але віднині замість штрафу і заборони продажу продукції її можна просто знищити, пояснила вона.
Крім того, наголосила Шуляк, законопроект передбачає лібералізацію процесу перевірок. Органи ринкового нагляду можуть запитувати первинні документи виключно у разі встановлення, що продукція є небезпечною, ризикованою або не відповідає встановленим вимогам.
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