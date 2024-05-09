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В парламенте упростили правила для бизнеса, работающего с непродовольственной продукцией. Шуляк рассказала детали

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Верховной раде поддержать во втором чтении законопроект "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" (№5473-Д). Он призван усовершенствовать законодательство, регулирующее государственный рыночный надзор и контроль непродовольственной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, на принятие таких законодательных изменений очень настаивала крупнейшая ассоциация украинского бизнеса – Украинский совет бизнеса (УРБ), поскольку государственное регулирование непродовольственной продукции, штрафы и система проверок в нынешних сложных условиях усиливали давление на предпринимателей.

"Отечественному бизнесу в условиях войны чрезвычайно сложно работать, предоставлять рабочие места, платить налоги. Поэтому мы как законотворцы наработали решение, которое, убеждена, облегчит жизнь предпринимателям в это сложное время. Сегодня в Парламенте его поддержали, поэтому бизнесу теперь работать будет проще", - подчеркнула Шуляк.

Принятый законопроект предусматривает:

  • определение обстоятельств, по которым устанавливается размер штрафа;
  • Право органам рыночного надзора и субъектам фиксировать процесс осуществления проверок средствами аудио-, фото- и видеотехники.
  • Право органам рыночного надзора запрашивать первичные документы исключительно в случае, если продукция опасна, рискована или не отвечает установленным требованиям;
  • Проверки, требующие лабораторного анализа качества, будут выполняться исключительно на средства государства;
  • Замена штрафа за продукцию ненадлежащего качества, которая не приведена в надлежащие нормы, на возможность утилизации.

Шуляк также добавила, что законопроект предусматривает менее затратное ограничительное мероприятие к производителю или распространителю продукции. Сейчас, если предприниматель не может привести продукцию в соответствие с положенными нормами, он вынужден платить штраф за товар, который и так нельзя продавать. Но отныне вместо штрафа и запрета продаж продукции ее можно просто уничтожить, пояснила она.

Кроме того, подчеркнула Шуляк, законопроект предусматривает либерализацию процесса проверок. Органы рыночного надзора могут запрашивать первичные документы исключительно в случае установления того, что продукция опасна, рискована или не соответствует установленным требованиям.

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ПарламентЕлена Шуляк