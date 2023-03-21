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У парламенті Швейцарії запропонували надати Україні понад 5,4 млрд доларів

Фото: У парламенті Швейцарії запропонували надати Україні понад 5,4 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Комітет із зовнішньої політики Національної ради Швейцарії запропонував виділити не менше ніж 5 млрд швейцарських франків для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SwishInfo.

Очікується, що ці кошти будуть використані для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування та миробудівництва.

Комітет вніс відповідну пропозицію 13 голосами, "проти" - 11 за одного утримався. До цього на засіданні обговорювали останні події в Україні, зокрема, в гуманітарній сфері та в галузі політики безпеки.

Згідно із заявою, більшість членів комісії дотримуються думки, що Україна потребує суттєвої фінансової підтримки. Меншість же дотримується думки, що численні питання, які стосуються відновлення України та міжнародного співробітництва в цьому напрямку, ще потребують прояснення.

Нагадаємо, 2 березня президент Володимир Зеленський уперше провів телефонну розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Під час переговорів вони обговорили "формулу миру".

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