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У парламенті Швеції закликали збільшити пряме виробництво боєприпасів для України

Фото: депутат Ріксдага, лідер Соціал-демократичної робочої партії Магдалена Андерссон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У парламенті Швеції закликали надати державні гарантії шведській оборонній промисловості, щоб збільшити пряме виробництво боєприпасів для України.

Про це заявила депутат Ріксдага, лідер Соціал-демократичної робітничої партії Магдалена Андерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.

"Настав час налагодити пряме виробництво боєприпасів для України. Це потребуватиме державних гарантій на початковому етапі", - заявила він.

За словами Андерссон, гарантії мають поширюватися і на закінчення війни.

"Мають бути гарантії, щоб ми могли швидко приступити до роботи. Ми також хочемо, щоб Північний регіон був укріплений, оскільки він ще довго буде важливою геополітичною ареною", - заявила Андерссон.

Вона також підкреслила, що виробництво зброї має бути значно збільшено в усьому ЄС.

Снаряди для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває в конвеєрі", заявила нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили відправити Україні касетні боєприпаси.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.

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