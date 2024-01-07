В парламенте Швеции призвали увеличить прямое производство боеприпасов для Украины

В парламенте Швеции призвали предоставить государственные гарантии шведской оборонной промышленности, чтобы увеличить прямое производство боеприпасов для Украины.
Об этом заявила депутат Риксдага, лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.
"Пришло время наладить прямое производство боеприпасов для Украины. Это потребует государственных гарантий на начальном этапе", - заявила он.
По словам Андерссон, гарантии должны распространяться и на окончание войны.
"Должны быть гарантии, чтобы мы могли быстро приступить к работе. Мы также хотим, чтобы Северный регион был укреплен, поскольку он еще долго будет важной геополитической ареной", - заявила Андерссон.
Она также подчеркнула, что производство оружия должно быть значительно увеличено во всем ЕС.
Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.
ЕС обещал прислать миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Но только "480 тысяч было доставлено или находится в конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.
Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.
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