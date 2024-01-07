В парламенте Швеции призвали увеличить прямое производство боеприпасов для Украины

"Пришло время наладить прямое производство боеприпасов для Украины. Это потребует государственных гарантий на начальном этапе", - заявила он.

По словам Андерссон, гарантии должны распространяться и на окончание войны.

"Должны быть гарантии, чтобы мы могли быстро приступить к работе. Мы также хотим, чтобы Северный регион был укреплен, поскольку он еще долго будет важной геополитической ареной", - заявила Андерссон.

Она также подчеркнула, что производство оружия должно быть значительно увеличено во всем ЕС.

Снаряды для Украины

Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал прислать миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Но только "480 тысяч было доставлено или находится в конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.

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