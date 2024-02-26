У парламенті Швеції хочуть негайного рішення про поставку Україні літаків Gripen

До цих вимог також частково приєдналися представники "Соціал-демократичної робітничої партії". Демірок очікує від прем'єра Швеції рішень з приводу поставок літаків уже сьогодні.

Видання зазначає, що "Центр" уже давно наполягає на відправленні літаків до України, ще до того, як Швеція буде прийнята в НАТО.

Усі опозиційні партії зайняли позитивну позицію, окрім соціал-демократів із застереженням, що Швеція спершу має вступити до НАТО. Про це заявила лідерка партії Магдалена Андерссон у своїй промові на площі Сергеля в Стокгольмі цими вихідними на демонстрації на підтримку України.

Літаки можна швидко замінити

Послання уряду і прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона полягало в тому, що вони займуть таку позицію з питання поставок літаків тільки після вступу в НАТО.

"Якщо ми щось і знаємо про Україну, то це те, що панування в повітрі означатиме все для просування фронту", - сказав Мухаррем Демірок.

У Повітряних силах Швеції провели перевірку, чи може країна відправити літаки Україні, але висновки були засекречені.

Демірок сказав, що виробник Saab Jas відкрито заявив, що компанія має низку готових корпусів, а це означає, що можна відносно швидко замінити літаки, які можливо відправлять в Україну.

Винищувачі Gripen

Зазначимо, що Saab JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але насправді це багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.