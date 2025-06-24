У парламенті розповіли деталі ухваленого законопроєкту про створення Реєстру військовослужбовців

"Реєстр дозволить присвоїти кожному військовослужбовцю унікальний ідентифікатор - так званий Military ID. Це значно полегшить облік і дозволить уникнути дублювань або втрати даних", - пояснила Шуляк.

За її словами, документ став результатом доопрацювання попередньої редакції законопроєкту, який був ветований президентом, оскільки містив чутливу інформацію.

"Законопроєкт був ухвалений і ветований через включення до переліку осіб військовослужбовців СБУ та розвідки, що становить державну таємницю. У новій редакції ми це врахували. Доопрацьований законопроєкт передбачає включення до реєстру лише даних про військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Жодних відкритих даних, які можуть загрожувати безпеці військових, не буде", - зазначила Шуляк.

Також вона підкреслила, що інша інформація про військовослужбовців може інтегруватися і витягуватися з інших реєстрів.

"Це потрібно для зменшення бюрократії та пришвидшення процедур, які пов’язані з роботою ЗСУ", - резюмувала нардеп.