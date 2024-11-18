У парламенті розглядають нове джерело для фінансування "єВідновлення"

За її словами, брак фінансування, необхідного для програми "єВідновлення", ставить під загрозу можливість її подальшого функціонування, оскільки на 2025 рік уряд виділяє на виплату компенсацій лише 4 млрд гривень - щонайменше вдвічі меншу суму за ту, яка потрібна на рік виплат.

"Зі старту програми у травні 2023 року по сьогодні ми зуміли виплатити громадянам, чиє житло було пошкоджено або зруйновано внаслідок російської збройної агресії, більше ніж 15 млрд гривень. 10,7 млрд гривень - кошти, сплачені у перший рік програми. Відтак, щонайменше стільки ж потрібно і на наступний рік, але, як ми знаємо, у проєкті держбюджету першого читання кошти на програму не заклали взагалі. І тільки завдяки суспільного розголосу ми змогли привернути увагу Уряду до цієї проблеми і кошти зрештою передбачили. Але йдеться всього про 4 млрд гривень - ця сума втричі менша за потрібно", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що нині тривають перемовини з міжнародними партнерами України щодо допомоги у фінансуванні програми. Зокрема, йдеться про Світовий банк, який вже виділив на програму 200 млн доларів на початку 2024 року, а також про Банк розвитку Ради Європи, що надав фінансування у розмірі 100 млн євро.

"Наразі ми продовжуємо перемовини щодо фінансування як з цими установами, так і з іншими міжнародними партнерами. Але тут є певною мірою ланцюгова реакція - чим більше їх долучиться до цього процесу, тим більше шансів у нас буде отримати повторну фінансову допомогу на "єВідновлення" від того ж Світового Банку. Це закономірно", - вважає Олена Шуляк.

Парламентарка також підкреслила, що джерелом коштів для виплат компенсацій повинні бути не тільки державний бюджет, але і місцеві бюджети. Така можливість є, оскільки у багатьох громад в Україні наразі спостерігається їх профіцит. Зокрема, такі громади є, наприклад, у Київській області.

"Ми робимо все можливе для того, щоб програма функціонувала щонайменше у тих масштабах, що і у 2023-2025. Але її важливо розширити - на пошкоджене і зруйноване житло, яке знаходиться на тимчасово-окупованих територіях. Ми шукаємо і будемо шукати всі можливі джерела фінансування єВідновлення, тим паче, що такі можливості є. Зокрема і за рахунок не лише державного, а і місцевих бюджетів. Такою можливістю нехтувати наразі не можна", - резюмувала нардепка.