В парламенте рассматривают новый источник для финансирования "єВідновлення"

По ее словам, нехватка финансирования, необходимого для программы "єВідновлення", ставит под угрозу возможность ее дальнейшего функционирования, поскольку на 2025 год правительство выделяет на выплату компенсаций лишь 4 млрд гривен - по меньшей мере вдвое меньшую сумму, которая нужна на год выплат.

"Со старта программы в мае 2023 года по сегодняшний день мы сумели выплатить гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской вооруженной агрессии, более 15 млрд гривен. 10,7 млрд гривен – средства, уплаченные в первый год программы. Следовательно, по меньшей мере, столько же нужно и на следующий год, но, как мы знаем, в проекте госбюджета первого чтения средства на программу не заложили вообще. И только благодаря общественной огласке мы смогли привлечь внимание Правительства к этой проблеме и средства в конце концов предусмотрели. Но речь идет всего о 4 млрд гривен - эта сумма втрое меньше нужно", - заявила Шуляк.

Она добавила, что сейчас продолжаются переговоры с международными партнерами Украины о помощи в финансировании программы. В частности, речь идет о Всемирном банке, который уже выделил на программу 200 млн долларов в начале 2024 года, а также о Банке развития Совета Европы, предоставившем финансирование в размере 100 млн евро.

"Пока мы продолжаем переговоры по финансированию как с этими учреждениями, так и с другими международными партнерами. Но здесь есть в какой-то степени цепная реакция - чем больше их присоединится к этому процессу, тем больше шансов у нас будет получить повторную финансовую помощь на "єВідновлення" от того же Всемирного банка. Это закономерно", - считает Елена Шуляк.

Парламентарий также подчеркнула, что источником средств для выплат компенсаций должны быть не только государственный бюджет, но и местные бюджеты. Такая возможность есть, поскольку у многих общин в Украине наблюдается их профицит. В частности, такие общины есть, например, в Киевской области.

"Мы делаем все возможное, чтобы программа функционировала по меньшей мере в тех масштабах, что и в 2023-2025. Но ее важно расширить – на поврежденное и разрушенное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях. Мы ищем и будем искать все возможные источники финансирования является "єВідновлення", тем более что такие возможности есть. В том числе и за счет не только государственного, но и местных бюджетов. Такой возможностью пренебрегать нельзя", - добавила она.