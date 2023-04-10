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У парламенті пропонують розширити можливості місцевої влади

Фото: у парламенті пропонують розширити можливості місцевої влади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Профільний комітет ВР рекомендує ухвалити законопроект №6504 про службу в органах місцевого самоврядування. Він розширює можливості місцевої влади та забезпечує прозорість її роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"На засіданні нашого комітету ми рекомендували розглянути цей надважливий документ у другому читанні. Законопроєкт упорядкує проведення відкритих конкурсів, запровадить механізми кар’єрного просування, розмежує статус службовців місцевого самоврядування і виборних посадових осіб", - зазначила Шуляк.

За її словами, цей законопроект також забезпечить прозорість у сфері преміювання та підвищення зарплат і допоможе запровадити сучасні інструменти управління персоналом.

"Законопроект попередньо погоджений із представниками посольств країн ЄС. Він важливий в контексті розширення можливостей місцевої влади та забезпечення прозорості її роботи", - запевнила Шуляк.

За словами нардепа, голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна, найближчим часом відбудеться публічна презентація законопроекту разом з європейськими партнерами.

"Наприкінці квітня плануємо окрему презентацію для очільників місцевого самоврядування. У травні плануємо розгляд у залі Верховної ради", - повідомив Безгін.

Водночас він закликав голів громад довіряти тільки офіційній позиції комітету, а також подякував за роботу над законопроєктом представникам уряду, міжнародним партнерам та асоціаціям місцевого самоврядування.

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