В парламенте предлагают расширить возможности местных властей

"На заседании нашего комитета мы рекомендовали рассмотреть этот важный документ во втором чтении. Законопроект упорядочит проведение открытых конкурсов, введет механизмы карьерного продвижения, разграничивает статус служащих местного самоуправления и выборных должностных лиц", - отметила Шуляк.

По ее словам, этот законопроект также обеспечит прозрачность в сфере премирования и повышения зарплат и поможет внедрить современные инструменты управления персоналом.

"Законопроект предварительно согласован с представителями посольств стран ЕС. Он важен в контексте расширения возможностей местных властей и обеспечения прозрачности их работы", - заверила Шуляк.

По словам нардепа, главы подкомитета по административно-территориальному устройству Виталия Безгина, в ближайшее время состоится публичная презентация законопроекта вместе с европейскими партнерами.

"В конце апреля планируем отдельную презентацию для глав местного самоуправления. В мае планируем рассмотрение в зале Верховной рады", - сообщил Безгин.

В то же время он призвал глав общин доверять только официальной позиции комитета, а также поблагодарил за работу над законопроектом представителей правительства, международных партнеров и ассоциаций местного самоуправления.