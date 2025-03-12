У парламенті Нідерландів не підтримали участь країни в "переозброєнні Європи"

Палата представників виступила проти участі Нідерландів у так званому "переозброєнні Європи". Ці плани (Rearm Europe) стосуються швидкого інвестування в європейську оборону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Volkskrant.
Так, у вівторок три урядові фракції (з чотирьох, - ред) проголосували проти участі країни в Rearm Europe. Зокрема, нижня палата парламенту 73 голосами проти 71 з великими труднощами відхилила участь Нідерландів у європейських оборонних планах.
"Прем'єр-міністр Дік Схоф, який погодився розробити ці плани в Брюсселі минулого тижня, був сильно збентежений цим", - ідеться в статті.
У зв'язку з таким рішенням Палата представників поставила главу парламента "в незручне становище", оскільки більшість депутатів виступає проти європейських оборонних планів.
Пояснюючи результати голосування, один з представників фракції NSC заявив, що його партія "твердо стоїть" за Україну і підтримку цієї країни в розмірі 3,5 млрд євро до 2026 року.
NSC також вважає, що необхідні додаткові інвестиції в оборону. Однак NSC залишається принциповим противником єврооблігацій і принциповим противником розширення фіскальних норм.
NSC, зокрема, відкидає не весь план, а лише ці два пункти, оскільки, на думку представника цієї фракції, вони збільшують ймовірність "нової і глибокої боргової кризи, що загрожує безпеці існування".
У зв'язку з ухваленим рішенням, як пише видання, Палата представників відправить Діка Схофа назад до Брюсселя, щоб "він вніс поправки в пропозицію, над якою Єврокомісія наразі працює на основі консенсусу з країнами-членами".
Прем'єр-міністр може вирішити проігнорувати поїздку, але тоді він проігнорує побажання трьох коаліційних партій.
Нагадаємо, Європейська комісія представила план ReArm Europe на 150 млрд євро для переозброєння Європи. На саміті 6 березня лідери ЄС обговорили цей план і погодили його.
Єврокомісія в терміновому порядку представить розроблені плани, можливо, вже наступного тижня, у зв'язку з надзвичайністю міжнародної ситуації. Потім ці плани будуть винесені на голосування країн-членів більшістю голосів.
Голосування відбувається в той час, коли виникають великі питання, що стосуються мирних планів Дональда Трампа щодо України.
Той факт, що всі 27 країн-членів ЄС погодилися на розробку планів минулого тижня, розглядався як важливий сигнал про те, що ЄС може діяти швидко в разі потреби.
Згідно з прийнятими заходами в рамках Rearm Europe, Єврокомісія запропонувала розширити правила європейського бюджету, дозволивши країнам-членам інвестувати в оборону до 600 млрд євро.
Комісія також хоче використовувати так звані "фонди згуртування", (призначені для бідних регіонів ЄС), для інвестицій в оборонні ресурси.
Нарешті, Комісія хоче надати державам-членам спільні позики (також відомі як "єврооблігації") на суму 150 млрд євро, що покриваються з бюджету ЄС.
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