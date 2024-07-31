У парламенті Молдови проходили обшуки у справі щодо держзради та шпигунства для РФ

За попередніми даними, обшуки проходять в рамках кримінальної справи під процесуальним керівництвом прокурорів Головної прокуратури по боротьбі зі злочинністю та особливо важливих справах.

"Наразі провадження здійснюється в рамках кримінальної справи під керівництвом прокурорів Прокуратури з питань боротьби зі злочинністю та особливих справ (PCCOCS), і ми повернемося до вас з більш детальною інформацією пізніше сьогодні", - розповіла прес-секретар Служби інформації та безпеки Даніела Мінзат.

За даними ЗМІ, слідчі дії відбуваються у справі про шпигунство, порушеній проти керівника юридичного департаменту парламенту Іона Крянге. Зазначається, що його було спіймано на місці злочину, під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.