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У парламенті Молдови проходили обшуки у справі щодо держзради та шпигунства для РФ

Ілюстративне фото: у парламенті Молдови пройшли обшуки у справі про держзраду (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Кишиневі співробітники Служби розвідки та безпеки разом з прокуратурою проводять обшуки в будівлі парламенту Молдови у рамках кримінального розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За попередніми даними, обшуки проходять в рамках кримінальної справи під процесуальним керівництвом прокурорів Головної прокуратури по боротьбі зі злочинністю та особливо важливих справах.

"Наразі провадження здійснюється в рамках кримінальної справи під керівництвом прокурорів Прокуратури з питань боротьби зі злочинністю та особливих справ (PCCOCS), і ми повернемося до вас з більш детальною інформацією пізніше сьогодні", - розповіла  прес-секретар Служби інформації та безпеки Даніела Мінзат.

За даними ЗМІ, слідчі дії відбуваються у справі про шпигунство, порушеній проти керівника юридичного департаменту парламенту Іона Крянге. Зазначається, що його було спіймано на місці злочину, під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

Скандали зі зрадниками у Молдові

Раніше стало відомо, що ексначальник Генштабу армії Молдови Ігор Горган передавав російській розвідці секретну інформацію після початку вторгнення РФ в Україну. Зокрема це були дані про візити в країну представників Міноборони України.

Пізніше він також став працювати у представництві ООН у справах біженців у Кишиневі. Однак згодом у ЗМІ з'явилась стаття щодо того, що Горган передавав російській розвідці секретну інформацію. Через що він був відсторонений від посади в ООН.

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