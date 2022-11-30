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У парламенті Італії скасували голосування щодо продовження постачання зброї Україні

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Image)
Автор: Артур Родивилов

Керівні праві партії Італії у вівторок відкликали поправку, яка б дозволяла уряду продовжувати постачання зброї в Україну протягом 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела агентства, у парламенті Італії скасували голосування після того, як опозиція закликала до ухвалення окремого указу з цього питання.

Після вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі запровадила заходи, які дали змогу відправляти зброю до Києва без дозволу парламенту на кожну партію.

Термін дії цієї домовленості спливає наприкінці року, і коаліція, яка підтримує прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши поправки до постанови уряду.

Проте основна опозиційна група - лівоцентристська Демократична партія - поскаржилася, що указ не має прямого стосунку до України, та звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.

У відповідь міністр зі зв'язків з парламентом Лука Чиріані заявив, що уряд розгляне можливість окремого указу.

Позиція Італії

Підтримка України була спірною темою у керівній коаліції, до якої входять партії Мелоні "Брати Італії", "Ліга" Маттео Сальвіні та партії Сільвіо Берлусконі.

Мелоні є стійким прихильником України, тоді як її союзники Сальвіні та Берлусконі були двозначними через свої зв'язки з Росією та президентом Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти системи ППО SAMP/T та Aspide.

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