У парламенті хочуть краще мотивувати держслужбовців

"Аби чинити дієвий опір ворогу, відновлювати країну і просуватися до ЄС, нам потрібна висока якість державного менеджменту на всіх ланках – від Кабміну до місцевої адміністрації. І це те, чого нам не зможе забезпечити жоден міжнародний донор чи партнер", - констатувала Шуляк.

За її словами, зараз треба приділити увагу мотивації, щоб залучати на державну службу професійні кадри. Але непрозорість і складність структури заробітної плати заважають це робити.

"Маємо корупційні ризики при встановленні та нарахуванні різних надбавок і премій, а також різний рівень оплати у різних державних органах за таку ж саму роботу", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що мінімальний розмір посадового окладу держслужбовця залишився на рівні 5 368 грн, у той час, коли мінімальна зарплатня у всіх інших становить 6 500 грн.

"Разом із тим, наявність великої кількості надбавок, преміальних і інших виплат дозволяє нараховувати на деяких посадах такі розміри виплат, які суспільством просто не сприймаються", - сказала Шуляк.

На її думку, через такий дисбаланс виникає подвійна проблема: невдоволення людей, які своїми податками утримують державний сектор, а також невдоволення самих держслужбовців.

"Все це виливається в головну проблему: низька якість державного менеджменту, державного сервісу та здатності держави вирішувати ті завдання, які перед нею постають", - запевняє Шуляк.

Саме тому зараз розробляють нові підходи до оплати праці, які дозволять забезпечити прозорість та збалансованість зарплат у державному секторі на конкурентному рівні.

"Держава має стати одним з найкращих роботодавців, який здатний залучати і утримувати найкращі професійні кадри. Щоб стати такою, держава повинна мати не лише гідний рівень оплати праці державних службовців, а й прозору, зрозумілу і мотивуючу систему оплати", - переконана нардеп.

Зокрема йдеться про класифікацію посад держслужбовців, а також нову чітку структуру заробітної плати, в якій переважає фіксована частина. Це допоможе запобігти корупційним ризикам та забезпечить рівний підхід до оплати на аналогічних посадах.

"Законопроект №8222 стане першим кроком до реформування системи оплати праці держслужбовців. Ми хочемо змінити підходи, запровадити прозору систему на основі класифікації посад, посилити роль посадового окладу, припинити надмірні необгрунтовані виплати, а також запровадити механізм оптимізації граничної чисельності працівників державних органів", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що для підвищення конкурентоздатності держави на ринку праці, законопроєкт пропонує протягом 5 років досягти такого рівня оплати праці на державній службі, якій буде дорівнювати 70-90% оплати праці на тій же посаді у приватному секторі.