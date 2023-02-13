В парламенте хотят лучше мотивировать госслужащих

"Чтобы оказать действенное сопротивление врагу, восстанавливать страну и продвигаться в ЕС, нам нужно высокое качество государственного менеджмента на всех звеньях - от Кабмина до местной администрации. И это то, чего нам не сможет обеспечить ни один международный донор или партнер", - констатировала Шуляк.

По ее словам, сейчас следует уделить внимание мотивации, чтобы привлекать на государственную службу профессиональные кадры. Но непрозрачность и сложность структуры заработной платы мешают это делать.

"Имеем коррупционные риски при установлении и начислении различных надбавок и премий, а также разный уровень оплаты в разных государственных органах за ту же работу", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что минимальный размер должностного оклада госслужащего остался на уровне 5368 грн, в то время, когда минимальная зарплата у всех остальных составляет 6500 грн.

"Вместе с тем наличие большого количества надбавок, премиальных и других выплат позволяет начислять на некоторых должностях такие размеры выплат, которые обществом просто не воспринимаются", - сказала Шуляк.

По ее мнению, из-за такого дисбаланса возникает двойная проблема: недовольство людей, которые своими налогами удерживают государственный сектор, а также недовольство самих госслужащих.

"Все это выливается в главную проблему: низкое качество государственного менеджмента, государственного сервиса и способности государства решать те задачи, которые перед ним встают", - уверяет Шуляк.

Именно поэтому сейчас разрабатываются новые подходы к оплате труда, позволяющие обеспечить прозрачность и сбалансированность зарплат в государственном секторе на конкурентном уровне.

"Государство должно стать одним из лучших работодателей, способным привлекать и содержать лучшие профессиональные кадры. Чтобы стать таким, государство должно иметь не только достойный уровень оплаты труда государственных служащих, но и прозрачную, понятную и мотивирующую систему оплаты", - убеждена нардеп.

В частности, речь идет о классификации должностей госслужащих, а также новой четкой структуре заработной платы, в которой преобладает фиксированная часть. Это поможет предотвратить коррупционные риски и обеспечит равный подход к оплате на аналогичных должностях.

"Законопроект №8222 станет первым шагом к реформированию системы оплаты труда госслужащих. Мы хотим изменить подходы, ввести прозрачную систему на основе классификации должностей, усилить роль должностного оклада, прекратить чрезмерные необоснованные выплаты, а также внедрить механизм оптимизации предельной численности работников государственных органов", - объяснила Шуляк.

Она добавила, что для повышения конкурентоспособности государства на рынке труда, законопроект предлагает в течение 5 лет достичь такого уровня оплаты труда на государственной службе, которой будет равна 70-90% оплаты труда на той же должности в частном секторе.