В парламенте рассказали, как видят развитие территорий у линии разграничения

Власть делает все от нее зависящее, чтобы поддержать жителей восточных регионов как на подконтрольной территории, так и на временно оккупированной.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" в Украинском доме во время празднования 83 годовщины создания Луганской области.

"Все, что мы делаем в сфере деоккупации, реинтеграции, прекращения активной фазы боевых действий, мы должны делать с одной целью - встретиться рано или поздно на проспектах Луганске, на "Донбасс Арене", сделать так, чтобы мы могли спокойно отдыхать севернее Мариуполя. Мы понимаем, что самое важное - возвращение мира, возвращение наших территорий", - обратился к луганчанам Корниенко.

По его словам, власть делает все от нее зависящее, чтобы поддержать жителей восточных регионов как на подконтрольной территории, так и на временно оккупированной.

"Можно увидеть, сколько мы для этого делаем. Но я, как представитель власти, признаю - нет максимума, который можно достичь в этой сфере. Всегда есть чем еще помочь, всегда есть какие-то неудобства для людей из Луганской и Донецкой областей, связанные с их теперешней жизнью. Мы эти неудобства стараемся исправлять день за днем", - сказал Корниенко.

О том, в каких именно направлениях работает власть, чтобы помочь переселенцам, рассказал народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко.

"Сегодня у Луганщины есть поддержка из разных регионов, разных ветвей власти. Мы в Верховной раде защищаем права земляков. Благодаря совместным усилиям появился профильный комитет по деоккупации в парламенте и это существенно влияет на государственную политику. Конечно, чтобы мы не сделали, этого будет мало. Но все же мы работаем, чтобы переселенцам предоставляли кредиты, оформляли документы, оказывали помощь, компенсацию за разрушенное жилье. Чтобы мы совместными усилиями строили дорогу домой", - заявил он.

Одним из главных факторов успеха в поддержке и развитии восточных регионов Горбенко считает самих жителей Луганщины и Донетчины.

"Наше будущее - человеческий потенциал, он сохраняется. У нас есть предприниматели, ученые, учителя, врачи, абитуриенты. Есть дети, которые поступают в украинские вузы с временно оккупированных территорий, учить их будут наши земляки. И мы ждем всех, кто остался за линией разграничения. Мы работаем каждый по отдельности и все вместе. Ежедневно мы готовы услышать предложения, что надо сделать для ускорения развития нашего края", - сказал Горбенко.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа", первый заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Ткаченко считает, что именно успешное развитие Луганщины станет стимулом для возвращения переселенцев и укреплению взаимодействия с жителями временно неподконтрольных территорий.

"Совместными усилиями мы сможем вернуть Луганщине былую славу. И она может стать объединяющим звеном для тех, кто вынужден был переехать, но все равно чувствует себя луганчанином. Мы должны создать такие условия в области, чтобы хотели туда вернуться и те переселенцы, которые поехали Украиной искать лучшей доли, и те, кто по ту сторону КПВВ", - уверен Ткаченко.

По его словам, существенно помогает в этих процессах созданное по инициативе президента, парламента и правительства Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также при финансовой поддержке Совета Европы Харьковский институт социальных исследований разработал методику оценки потребностей переселенцев в общинах. А сейчас в процессе разработки Всеукраинская платформа для временно перемещенных лиц из Луганской, Донецкой областей и АР Крым.

"Несмотря на ужасные для многих жителей этих регионов времена, у них родилось много нового бизнеса, много новых проектов. Родилось много луганчан, хотя и не в Луганске, но все равно они есть луганчанами и рано или поздно вернутся туда. И мы будем всегда поддерживать это движение", - пообещал Корниенко.