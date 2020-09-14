В парламенте оценили работу Абромавичуса в "Укроборонпроме"

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич положительно оценил работу главы концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса. По его словам, до этого в концерне не проводилась такой широкий и глубокий аудит.

Об этом Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

Он считает, что команда Абромавичуса подготовила хорошую основу для будущего руководства.

"Действительно, мне как главе комитета, да и всем, кому не безразличен наш оборонный комплекс, хочется, чтобы делалось больше и за короткий срок времени. Но есть вещи, которые просто невозможно сделать, в "Укроборонпроме" более 100 предприятий, на некоторых уже потеряны документы, некоторые по 20 лет стоят без работы", - сказал Завитневич.

Ранее РБК-Украина писало, что Абромавичус в скором времени может покинуть должность главы "Укроборонпрома. Его место может занять Сергей Тихонов.

Отметим, Абромавичус был назначен генеральным директором "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года. До этого он занимал пост министра экономики в правительстве Яценюка, покинув должность в апреле 2016 года.