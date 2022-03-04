В парламенте Литвы призвали закрыть небо Украины над гуманитарными коридорами и АЭС

Комитет Сейма Литвы по международным делам призвал закрыть небо Украины из-за полномасштабной войны России. В частности, над гуманитарными коридорами, а также над украинскими атомными электростанциями и местами хранения ядерных отходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Литвы .

В принятом заявлении Комитет также призывает парламенты стран-членов Европейского союза проявить солидарность и мобилизовать политическую поддержку в своих странах для предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, которая борется за демократическое будущее для всей Европы, и для начала переговорного процесса.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал свое участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО 4 марта. Там он будет снова ставить вопрос о закрытии неба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.