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В парламенте Литвы призвали закрыть небо Украины над гуманитарными коридорами и АЭС

Автор: Валерия Полищук

Комитет Сейма Литвы по международным делам призвал закрыть небо Украины из-за полномасштабной войны России. В частности, над гуманитарными коридорами, а также над украинскими атомными электростанциями и местами хранения ядерных отходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Литвы.

"Комитет Сейма

В принятом заявлении Комитет также призывает парламенты стран-членов Европейского союза проявить солидарность и мобилизовать политическую поддержку в своих странах для предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, которая борется за демократическое будущее для всей Европы, и для начала переговорного процесса.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал свое участие во встрече глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО 4 марта. Там он будет снова ставить вопрос о закрытии неба.

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ЛитваВойна России против Украины