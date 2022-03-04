В парламенте Литвы призвали закрыть небо Украины над гуманитарными коридорами и АЭС

Комитет Сейма Литвы по международным делам призвал закрыть небо Украины из-за полномасштабной войны России. В частности, над гуманитарными коридорами, а также над украинскими атомными электростанциями и местами хранения ядерных отходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Литвы .

"Комитет Сейма принял постановление с призывом искать политический консенсус и принять незамедлительные меры по открытию гуманитарных коридоров на территории Украины, чтобы обеспечить безопасный выход гражданского населения из зон боевых действий и незаконно оккупированных и контролируемых территорий РФ", - говорится в сообщении.

В принятом заявлении Комитет также призывает парламенты стран-членов Европейского союза проявить солидарность и мобилизовать политическую поддержку в своих странах для предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, которая борется за демократическое будущее для всей Европы, и для начала переговорного процесса.