У парламенті Литви закликали закрити небо України над гуманітарними коридорами і АЕС

Комітет Сейму Литви з міжнародних справ закликав закрити небо України через повномасштабну війну Росії. Зокрема, над гуманітарними коридорами, а також над українськими атомними електростанціями та місцями зберігання ядерних відходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту Литви .

"Комітет Сейму прийняв постанову із закликом Шукати політичний консенсус і вжити негайних заходів щодо відкриття гуманітарних коридорів на території України, щоб забезпечити безпечний вихід цивільного населення із зон бойових дій і незаконно окупованих і контрольованих територій РФ", - йдеться в повідомленні.

У прийнятій заяві комітет також закликає парламенти країн-членів Європейського союзу проявити солідарність і мобілізувати політичну підтримку у своїх країнах для надання статусу кандидата в члени ЄС Україні, яка бореться за демократичне майбутнє для всієї Європи, і для початку переговорного процесу.