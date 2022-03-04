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У парламенті Литви закликали закрити небо України над гуманітарними коридорами і АЕС

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П'ятниця 04 березня 2022 16:48
У парламенті Литви закликали закрити небо України над гуманітарними коридорами і АЕС Фото: у парламенті Литви закликали закрити небо України над гуманітарними коридорами і АЕС (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Валерія Поліщук

Комітет Сейму Литви з міжнародних справ закликав закрити небо України через повномасштабну війну Росії. Зокрема, над гуманітарними коридорами, а також над українськими атомними електростанціями та місцями зберігання ядерних відходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту Литви.

"Комітет Сейму прийняв постанову із закликом Шукати політичний консенсус і вжити негайних заходів щодо відкриття гуманітарних коридорів на території України, щоб забезпечити безпечний вихід цивільного населення із зон бойових дій і незаконно окупованих і контрольованих територій РФ", - йдеться в повідомленні.

У прийнятій заяві комітет також закликає парламенти країн-членів Європейського союзу проявити солідарність і мобілізувати політичну підтримку у своїх країнах для надання статусу кандидата в члени ЄС Україні, яка бореться за демократичне майбутнє для всієї Європи, і для початку переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував свою участь у зустрічі глав дипломатичних відомств країн-членів НАТО 4 березня. Там він буде знову ставити питання про закриття неба.

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Литва Війна Росії проти України
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