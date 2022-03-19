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В парламенте Италии хотят после Зеленского услышать обращение Путина

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые представители парламента Италии заявили, что после обращения Владимира Зеленского хотят услышать Владимира Путина. Такую инициативу выдвинули представители правящей коалиции партий "5 звезд" и "Лига".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.

"Мы также хотим пригласить Путина, чтобы услышать коллегу", - заявил депутат Никола Гримальди.

Стоит отметить, что Гримальди проголосовал против предоставления Украине летального оружия.

"Голос совести. Но я предупредил лидера группы Давиде Криппа и остальных. Я не ищу слез. Но я не думаю, что отправка летального оружия в Украину имеет решающее значение для конфликта", - прокомментировал депутат.

Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 22 марта, выступит с обращением перед парламентом Италии.

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