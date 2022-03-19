В парламенте Италии хотят после Зеленского услышать обращение Путина

Некоторые представители парламента Италии заявили, что после обращения Владимира Зеленского хотят услышать Владимира Путина. Такую инициативу выдвинули представители правящей коалиции партий "5 звезд" и "Лига".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.
"Мы также хотим пригласить Путина, чтобы услышать коллегу", - заявил депутат Никола Гримальди.
Стоит отметить, что Гримальди проголосовал против предоставления Украине летального оружия.
"Голос совести. Но я предупредил лидера группы Давиде Криппа и остальных. Я не ищу слез. Но я не думаю, что отправка летального оружия в Украину имеет решающее значение для конфликта", - прокомментировал депутат.
Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 22 марта, выступит с обращением перед парламентом Италии.
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