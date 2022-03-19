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У парламенті Італії хочуть після Зеленського почути звернення Путіна

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі представники парламенту Італії заявили, що після звернення Володимира Зеленського хочуть почути Володимира Путіна. Таку ініціативу висунули представники правлячої коаліції партій "5 зірок" і "Ліга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання La Repubblica.

"Ми також хочемо запросити Путіна, щоб почути колегу", - заявив депутат Нікола Грімальді.

Варто відзначити, що Грімальді проголосував проти надання Україні летальної зброї.

"Голос совісті. Але я попередив лідера групи Давіде Кріппа та інших. Я не шукаю сліз. Але я не думаю, що відправка летальної зброї в Україну має вирішальне значення для конфлікту", - прокоментував депутат.

Нагадавши, Володимир Зеленський у вівторок, 22 березня, виступить зі зверненням перед парламентом Італії.

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