У парламенті Італії хочуть після Зеленського почути звернення Путіна

Деякі представники парламенту Італії заявили, що після звернення Володимира Зеленського хочуть почути Володимира Путіна. Таку ініціативу висунули представники правлячої коаліції партій "5 зірок" і "Ліга".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання La Repubblica.
"Ми також хочемо запросити Путіна, щоб почути колегу", - заявив депутат Нікола Грімальді.
Варто відзначити, що Грімальді проголосував проти надання Україні летальної зброї.
"Голос совісті. Але я попередив лідера групи Давіде Кріппа та інших. Я не шукаю сліз. Але я не думаю, що відправка летальної зброї в Україну має вирішальне значення для конфлікту", - прокоментував депутат.
Нагадавши, Володимир Зеленський у вівторок, 22 березня, виступить зі зверненням перед парламентом Італії.
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