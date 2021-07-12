В парламенте Грузии произошла драка

Сегодня, 12 июля, в Грузии на заседание парламента прорвались оппозиционные журналисты и лидеры гражданских активистов. После этого произошла драка и заседание парламента было сорвано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузии".
Сообщается, что журналисты, которые накануне требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили из-за смерти избитого радикалами оператора Лексо Лашкарава, прорвали охрану парламента и при помощи оппозиционных депутатов вошли в здание.
На входе произошло несколько потасовок, пострадал основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели. Далее депутаты от оппозиции заняли место спикера, вывесили флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.
В итоге пленарное заседание парламента было сорвано. В фойе продолжаются потасовки между журналистами и охраной. Оппозиционных депутатов на данный момент вывели.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отказался уходить в отставку по требованию представителей СМИ.
В Тбилиси второй день продолжаются акции из-за смерти телеоператора, которого избили на протестах против ЛГБТ-марша.