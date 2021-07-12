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У парламенті Грузії сталася бійка

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 12 липня, в Грузії на засідання парламенту прорвалися опозиційні журналісти і лідери громадських активістів. Після цього сталася бійка і засідання парламенту було зірвано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузії".

Повідомляється, що журналісти, які напередодні вимагали відставки прем'єра Іраклія Гарібашвілі через смерть побитого радикалами оператора Лексо Лашкарава, прорвали охорону парламенту і за допомогою опозиційних депутатів увійшли в будівлю.

На вході сталося кілька бійок, постраждав засновник опозиційного телеканалу "Пірвелі" Вато Церетелі. Далі депутати від опозиції зайняли місце спікера, вивісили прапори Грузії і Євросоюзу і вимагали відставки уряду.

У підсумку пленарне засідання парламенту було зірвано. У фойє тривають бійки між журналістами та охороною. Опозиційних депутатів на даний момент вивели.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі відмовився йти у відставку на вимогу представників ЗМІ.

У Тбілісі другий день тривають акції через смерть телеоператора, якого побили на протестах проти ЛГБТ-маршу.

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