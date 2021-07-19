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В парламенте Британии требуют независимого расследования беспорядков во время Евро-2020

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Лондон, Понедельник 19 июля 2021 03:43
В парламенте Британии требуют независимого расследования беспорядков во время Евро-2020 Фото: в Британии рассчитывают на независимое расследование беспорядков во время Евро-2020 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден и другие члены британского парламента хотят, чтобы расследование по поводу беспорядков у стадиона "Уэмбли" во время финала чемпионата Европы по футболу вел независимый орган, а не Футбольная ассоциация Англии (FA). Это вызвано подозрениями в коррупции и нарушении мер безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Доуден вызвал к себе исполнительного директора FA Марка Буллингэма в прошлый понедельник, 12 июля, после чего FA пообещала провести собственное расследование.

Материал The Times, основанный на показателях свидетелей и источниках в правительстве, вышел на следующий день. В нем, в частности, утверждалось, что желающие прорваться на трибуны подкупали стюардов наличными, а у одного из людей на трибунах был нож.

"Министры глубоко обеспокоены и хотят видеть тщательное расследование решений, принятых для того, чтобы подобные постыдные дела больше не повторились. Они думают, что проверкой случившегося должен заняться кто-то независимый", - цитирует The Times источника в правительстве Великобритании.

Газета отмечает, что Доуден не стал прямо поручать FA передать расследование другому органу.

Финал чемпионата прошел 11 июня на стадионе "Уэмбли". Сборная Англии уступила Италии в серии послематчевых пенальти. В день проведения финала пострадали 19 полицейских. Накануне полиция Лондона опубликовала фотографии десяти человек, разыскиваемых в связи с насилием и беспорядками.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал запретить болельщикам-расистам 10 лет посещать футбольные матчи. Таким образом он отреагировал на травлю трех темнокожих игроков сборной Англии, которые не реализовали пенальти в финале Евро-2020.

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