В парламенте Британии считают, что правительство недостаточно противодействует пропаганде РФ

Фото: хакерские атаки (Pixabey)

Комитет рекомендует правительству Великобритании обмениваться информацией о рисках, уязвимости и лучших практиках противодействия вмешательству России

В парламенте Великобритании считают, что правительство недостаточно серьезно относится к угрозе со стороны России в сфере пропаганды и информационной безопасности. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам цифровой политики, культуры, медиа и спорта Дамиан Коллинз, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Отметим, во вторник был опубликован отчет по выполнению рекомендаций по кибербезопасности с комментариями правительства.

"Нам нужно иметь более координированный подход правительства для борьбы с кампаниями по дезинформации, организованными российскими агентствами, которые стремятся нарушить и подорвать нашу демократию. Ответ правительства не дает нам реальных сигналов о том, что происходит с этим важным вопросом", - сказал он.

В частности, комитет рекомендует правительству Великобритании обмениваться информацией о рисках, уязвимости и лучших практиках противодействия вмешательству России и координации работы парламентариев во всем мире.

В правительстве в ответ заявили, что активно сотрудничают с близкими партнерами по обмену наилучшей практикой в ​​создании устойчивости к дезинформации.

"Правительство в течение пяти лет вложило более 100 млн фунтов стерлингов в борьбу с угрозой дезинформации российского государства на международном уровне. Это включает в себя исследования угрозы в интернете, работу с НПО, которые разоблачают дезинформацию и развивают навыки XXI века среди сообществ, наиболее уязвимых к дезинформации", - отметили в правительстве.

Комитет также призвал правительство сделать заявление о том, сколько расследований в настоящее время проводятся относительно вмешательства России в политику Великобритании.

Отметим, лидеры ЕС призвали продолжить работу над подготовкой санкций за кибератаки.