У парламенті Британії вважають, що уряд недостатньо протидіє пропаганді РФ

Фото: хакерські атаки (Pixabey)

Комітет рекомендує уряду Великобританії обмінюватися інформацією про ризики, вразливості та кращі практики протидії втручанню Росії

У парламенті Великобританії вважають, що уряд недостатньо серйозно ставиться до загрози з боку Росії у сфері пропаганди та інформаційної безпеки. Про це заявив глава парламентського комітету з питань цифровий політики, культури, медіа та спорту Даміан Коллінз, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Зазначимо, у вівторок був опублікований звіт по виконанню рекомендацій з кібербезпеки з коментарями уряду.

"Нам потрібно мати більш координований підхід уряду для боротьби з кампаніями по дезінформації, організованими російськими агентствами, які прагнуть порушити і підірвати нашу демократію. Відповідь уряду не дає нам реальних сигналів про те, що відбувається з цим важливим питанням", - сказав він.

Зокрема, комітет рекомендує уряду Великобританії обмінюватися інформацією про ризики, вразливості та кращі практики протидії втручанню Росії та координації роботи парламентарів у всьому світі.

В уряді у відповідь заявили, що активно співпрацюють з близькими партнерами по обміну найкращою практикою у створенні стійкості до дезінформації.

"Уряд протягом п'яти років вклав понад 100 млн фунтів стерлінгів на боротьбу із загрозою дезінформації російської держави на міжнародному рівні. Це включає в себе дослідження загрози в інтернеті, роботу з НУО, які викривають дезінформацію і розвивають навички ХХІ століття серед спільнот, найбільш уразливих до дезінформації", - зазначили в уряді.

Комітет також закликав уряд зробити заяву про те, скільки розслідувань в даний час проводяться щодо втручання Росії у політику Великобританії.

Зазначимо, лідери ЄС закликали продовжити роботу над підготовкою санкцій за кібератаки.