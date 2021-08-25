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В парламенте Армении произошла драка между депутатами от оппозиции и власти

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Армения, Среда 25 августа 2021 11:38
В парламенте Армении произошла драка между депутатами от оппозиции и власти Фото: в парламенте Армении произошла драка между депутатами от оппозиции и власти
Автор: Мария Кучерявец

В парламенте Армении произошла драка между депутатами. Конфликт возник между представителями правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционными партиями "Армения" и "Честь имею".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское информационное агентство NEWS.AM.

Видео с места инцидента опубликовала на своей странице в Facebook депутат от оппозиционного блока "Армения" Агнесса Хамоян.

По ее словам, премьер-министра Армении Никола Пашиняна в зале в то время не было.

"Он как всегда сбежал", - сказала Хамоян в прямом эфире.

Из кадров заметно, как депутаты кричат друг на друга. В то же время в зале находится большое количество сотрудников Службы государственной охраны.

Как сообщают в СМИ, драку спровоцировало заявление провластного депутата Айка Саркисяна о том, что все министры обороны Армении являются предателями, потому что при них люди могли откупиться от службы в армии.

Указано, что депутатов от оппозиции разозлили эти слова, и те бросили в сторону Саркисяна бутылку после чего и началась драка.

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