В парламенте Армении произошла драка между депутатами от оппозиции и власти

В парламенте Армении произошла драка между депутатами. Конфликт возник между представителями правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционными партиями "Армения" и "Честь имею".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское информационное агентство NEWS.AM.

Видео с места инцидента опубликовала на своей странице в Facebook депутат от оппозиционного блока "Армения" Агнесса Хамоян.

По ее словам, премьер-министра Армении Никола Пашиняна в зале в то время не было.

"Он как всегда сбежал", - сказала Хамоян в прямом эфире.

Из кадров заметно, как депутаты кричат друг на друга. В то же время в зале находится большое количество сотрудников Службы государственной охраны.

Как сообщают в СМИ, драку спровоцировало заявление провластного депутата Айка Саркисяна о том, что все министры обороны Армении являются предателями, потому что при них люди могли откупиться от службы в армии.

Указано, что депутатов от оппозиции разозлили эти слова, и те бросили в сторону Саркисяна бутылку после чего и началась драка.