У парламенті Вірменії сталася бійка між депутатами від опозиції і влади

У Парламенті Вірменії сталася бійка між депутатами. Конфлікт виник між представниками правлячої фракції "Цивільний договір" та опозиційними партіями "Вірменія" і "Честь маю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське інформаційне агентство NEWS.AM.

Відео з місця інциденту опублікувала на своїй сторінці у Facebook депутат від опозиційного блоку "Вірменія" Агнеса Хамоян.

За її словами, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в залі на той час не було.

"Він як завжди втік", - сказала Хамоян в прямому ефірі.

З кадрів помітно, як депутати кричать один на одного. Водночас у залі знаходиться велика кількість співробітників Служби державної охорони.

Як повідомляють у ЗМІ, бійку спровокувала заява провладного депутата Айка Саркісяна про те, що всі міністри оборони Вірменії є зрадниками, бо при них люди могли відкупитися від служби в армії.

Вказано, що депутатів від опозиції розлютили ці слова, і ті кинули в бік Саркісяна пляшку після чого і почалася бійка.