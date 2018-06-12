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Парламентарии Украины и Канады провели акцию в поддержку политзаключенных в РФ

НовостиОбщество    12.06.2018 - 16:50
Фото: акция протеста (rada.gov.ua)
Фото: акция протеста (rada.gov.ua)

Акцию провели у парламента Канады

Депутаты Верховной рады Украины вместе с канадскими парламентариями и членами правительства 11 июня провели акцию в поддержку политических заключенных Кремля. Об этом сообщает информационное управление Верховной рады.

"11 июня в рамках визита парламентской делегации группы дружбы между Украиной и Канадой во главе с первым заместителем председателя Верховной рады Украины Ириной Геращенко в Канаду, по инициативе главы группы дружбы Канада-Украина Бориса Вжесневского, у парламента Канады состоялась акция в поддержку политзаключенных Кремля", - говорится в сообщении.

Так, участники мероприятия призвали Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Украины и в России, в том числе и украинского кинорежиссера, общественного активиста Олега Сенцова, который продолжает бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года.

"В мероприятии приняли участие народные депутаты Украины, парламентарии и чиновники Канады, которые одели украинские вышиванки в знак поддержки Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 июня на пленарной сессии Европейского парламента будет рассмотрена ситуация с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

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Теги публикации: Канада, депутаты, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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