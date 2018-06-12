Парламентарі України та Канади провели акцію на підтримку політв’язнів у РФ

Акцію провели біля парламенту Канади

Депутати Верховної ради України разом із канадськими парламентарями й урядовцями 11 червня провели акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля. Про це повідомляє інформаційне управління Верховної ради.

"11 червня у рамках візиту парламентської делегації групи дружби між Україною та Канадою на чолі із першим заступником голови Верховної ради України Іриною Геращенко до Канади, за ініціативи голови групи дружби Канада-Україна Бориса Вжесневського, біля парламенту Канади відбулась акція на підтримку політв’язнів Кремля", - сказано у повідомленні.

Так, учасники заходу закликали Російську Федерацію звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях України та у Росії, зокрема й українського кінорежисера, громадського активіста Олега Сенцова, який продовжує безстрокове голодування з 14 травня 2018 року.

"У заході взяли участь народні депутати України, парламентарі та урядовці Канади, які одягнули українські вишиванки на знак підтримки України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня на пленарній сесії Європейського парламенту буде розглянуто ситуацію з ув'язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.