Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Парламентарі України та Канади провели акцію на підтримку політв’язнів у РФ

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 16:50
Фото: акція протесту (rada.gov.ua)
Фото: акція протесту (rada.gov.ua)

Акцію провели біля парламенту Канади

Депутати Верховної ради України разом із канадськими парламентарями й урядовцями 11 червня провели акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля. Про це повідомляє інформаційне управління Верховної ради.

"11 червня у рамках візиту парламентської делегації групи дружби між Україною та Канадою на чолі із першим заступником голови Верховної ради України Іриною Геращенко до Канади, за ініціативи голови групи дружби Канада-Україна Бориса Вжесневського, біля парламенту Канади відбулась акція на підтримку політв’язнів Кремля", - сказано у повідомленні.

Так, учасники заходу закликали Російську Федерацію звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях України та у Росії, зокрема й українського кінорежисера, громадського активіста Олега Сенцова, який продовжує безстрокове голодування з 14 травня 2018 року.

"У заході взяли участь народні депутати України, парламентарі та урядовці Канади, які одягнули українські вишиванки на знак підтримки України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня на пленарній сесії Європейського парламенту буде розглянуто ситуацію з ув'язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

Геращенко перебуває з робочим візитом у Канаді Принцеса Ліхтенштейну підніме питання допуску Червоного Хреста до українських політв’язнів
Теги публікації: Канада, депутаты, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся