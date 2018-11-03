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Парламентарі Чехії хочуть розслідувати вплив РФ і Китаю на внутрішню політику країни

Новини » Політика    03.11.2018 - 17:08
Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)
Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

Парламент може змінити оцінку складу такого злочину як шпигунство

Сорок депутатів Нижньої палати Чехії на чолі з депутатом Геленою Лангшадловою від ТОР-09 виступили з пропозицією створити комісію з розслідування впливу, який, на їхню думку, здійснюють на внутрішню політику Чехії Росія і КНР. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Radio Praha.

За заявою Лангшадлової, її проект базується на доповідях чеської контррозвідки, де неодноразово вказувалося на активну шпигунську діяльність цих країн у Чехії.

"Депутат вважає, що завданням комісії повинні стати оцінка діяльності вказаних країн, яка завдає шкоди інтересам Чехії, визначення способу протидії та складання відповідних рекомендацій для уряду і депутатів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, парламент може змінити оцінку складу такого злочину як шпигунство.

Депутати мають намір подати своїй проект Нижній палаті після публікації доповіді Служби інформаційної безпеки (BIS) за підсумками 2017 року, повідомила Лангшадлова в інтерв'ю виданню Echo.24.cz.

Нагадаємо, у внутрішній довідці Міністерства оборони Канади повідомлялось, що Росія та Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників.

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