У парламента Канады неизвестный пытался напасть на солдата

В результате инцидента никто не пострадал

У парламента Канады неизвестный вооруженный ножом мужчина попытался напасть на одного из военнослужащих почетного караула. Об этом сообщает National Post.

Так, нападение произошло во время церемонии смены караула. Злоумышленник был застрелен полицией на месте.

"Благодаря быстрой реакции наших солдат, Королевской канадской конной полиции и парламентских охранных служб потенциальная угроза была выявлена и нейтрализована. Никто не пострадал в результате инцидента", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что стрелком оказался 29-летний Фейсал Хуссейн, проживавший в Торонто. Он был застрелен полицейскими на месте преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Торонто (Канада) пострадали 14 человек, из общего количества потерпевших погибла одна женщина. Подозреваемый, который открыл стрельбу на проспекте Дэнфорт, мертв.