Біля парламенту Канади невідомий намагався напасти на солдата

В результаті інциденту ніхто не постраждав

Біля парламенту Канади невідомий озброєний ножем чоловік спробував напасти на одного з військовослужбовців почесної варти. Про це повідомляє National Post.

Так, напад стався під час церемонії зміни варти. Зловмисник був застрелений поліцією на місці.

"Завдяки швидкій реакції наших солдатів, Королівської канадської кінної поліції та парламентських охоронних служб потенційна загроза була виявлена та нейтралізована. Ніхто не постраждав внаслідок інциденту", - йдеться в повідомленні.

У поліції заявляють, що стрілком виявився 29-річний Фейсал Хуссейн, який проживав в Торонто. Він був застрелений поліцейськими на місці злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в Торонто (Канада) постраждали 14 осіб, із загальної кількості потерпілих загинула одна жінка. Підозрюваний, який відкрив стрілянину на проспекті Денфорт, мертвий.