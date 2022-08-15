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Парламент защитил людей, которые инвестируют в строительство собственного жилья, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Александр Мороз

Народные депутаты окончательно приняли законопроект № 5091, который вводит ряд предохранителей от мошенничества недобропорядочных застройщиков на рынке первичной недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"К тому моменту, когда страна начнет широкомасштабное восстановление разрушенного жилья, Рынок недвижимости наконец должен быть приведен в порядок. В частности люди, которые готовы инвестировать в строительство собственного дома, должны быть гарантированно защищены от недобросовестных застройщиков. Именно поэтому наша команда наработала законопроект 5091, который урегулирует ряд застарелых проблем на строительном рынке", - пояснила Шуляк.

Отныне застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта. Продажа невозможна, если каждая квартира в многоквартирном доме не зарегистрирована как отдельный объект имущественных прав, а зарегистрировать ее в Минюсте возможно только при наличии всей разрешительной документации. Кроме того, застройщик должен раскрывать информацию о том, сколько квартир в доме уже проданы.

Также нормы законопроекта внедряют еще один предохранитель от недобросовестных застройщиков.

"Ранее была довольно распространена схема, когда нежилые помещения в доме продавали в качестве жилья, а одну большую квартиру превращали на несколько маленьких и продавали в таком виде. Сейчас, когда все объекты будут зарегистрированы, эта схема станет невозможной", - уверяет нардеп.

Она отмечает, что законопроект вводит четкие правила, когда инвестор имеет право расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком. Например, когда продавец без предупреждения меняет технические характеристики квартиры или же более чем на 6 месяцев нарушает срок сдачи дома в эксплуатацию.

"Есть и еще одна важная новация: договоры первой продажи должны закреплять обязательства застройщика подключить дом к инженерным сетям на постоянной основе, раньше с этим были огромные проблемы, и надо наконец обезопасить покупателей новых квартир от неприятных сюрпризов в виде отсутствия воды или света", - убеждена Шуляк.

В дополнение застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах. Это сделает рынок первичной недвижимости более прозрачным и поможет восстановить доверие к строительным компаниям.

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ПарламентЕлена Шуляк