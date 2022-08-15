Парламент захистив людей, які інвестують у будівництво власного житла, - Шуляк

"До того моменту, коли країна почне широкомасштабне відновлення зруйнованого житла, ринок нерухомості нарешті має бути приведений до ладу. Зокрема люди, які готові інвестувати у будівництво власної оселі, мають бути гарантовано захищені від недоброчесних забудовників. Саме тому наша команда напрацювала законопроект 5091, який врегулює низку застарілих проблем на будівельному ринку", - пояснила Шуляк.

Відтепер забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта. Продаж неможлива, якщо кожна квартира у багатоквартирному будинку не зареєстрована як окремий об’єкт майнових прав, а зареєструвати її у Мінюсті можливо тільки за наявності всієї дозвільної документації. Крім того, забудовник має розкривати інформацію про те, скільки квартир у будинку вже продані.

Також норми законопроекту впроваджують ще один запобіжник від недобросовісних забудовників.

"Раніше була досить поширена схема, коли нежитлові приміщення у будинку продавали у якості житла, а одну велику квартиру перетворювали на кілька маленьких й продавали у такому вигляді. Зараз, коли всі об’єкти будуть зареєстровані, ця схема стане неможливою", - запевняє нардеп.

Вона наголошує, що законопроект впроваджує чіткі правила, коли інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником. Наприклад, коли продавець без попередження змінює технічні характеристики квартири або ж більш ніж на 6 місяців порушує термін здачі будинку в експлуатацію.

"Є й ще одна важлива новація: договори першого продажу мають закріплювати зобов’язання забудовника під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі, раніше з цим були величезні проблеми, й треба нарешті убезпечити покупців нових квартир від неприємних сюрпризів у вигляді відсутності води чи світла", - переконана Шуляк.

На додаток забудовник має оприлюднювати детальну інформацію про об’єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів. Це зробить ринок первинної нерухомості прозорішим та допоможе відновити довіру до будівельних компаній.