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Парламент может вновь изменить Избирательный кодекс перед выборами

Автор: Ульяна Безпалько

Верховная рада планирует до местных выборов внести изменения в Избирательный кодекс. Изменения будут касаться ряда технических моментов, среди которых - работа Национальной полиции во время кампании.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии".

Как отметил заместитель главы комитета по вопросам государственной власти Александр Качура, данную инициативу парламент хочет рассмотреть одной из первых. В частности, в Министерстве внутренних дел просят сократить срок охраны избирательных участков накануне голосования до трех дней, тогда как сейчас к охране приступают за восемь дней.

"Во вторник мы уже проголосовали эти изменения на комитете. Например, предыдущая команда авторов кодекса не обратила внимание на то, что у нас в стране попросту нет столько полицейских, чтобы охранять участки в течение стольких дней. У нас не останется кому следить за порядком на улицах", - пояснил РБК-Украина Качура.

Напомним, избирательный процесс в Украине стартует 5 сентября, сами выборы пройдут 25 октября.

Добавим, местные выборы пока не были назначены на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, при этом они могут быть назначены специальным постановлением.

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