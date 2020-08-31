Парламент може знову змінити Виборчий кодекс перед виборами

Верховна рада планує до місцевих виборів внести зміни у Виборчий кодекс. Зміни стосуватимуться низки технічних моментів, серед яких - робота Національної поліції під час кампанії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Старт сезону: які закони Рада розгляне на новій сесії".

Як зазначив заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура, дану ініціативу парламент хоче розглянути однією з перших. Зокрема, в Міністерстві внутрішніх справ просять скоротити термін охорони виборчих дільниць напередодні голосування до трьох днів, тоді як зараз до охорони приступають за вісім днів.

"У вівторок ми вже проголосували ці зміни на комітеті. Наприклад, попередня команда авторів кодексу не звернула увагу на те, що у нас в країні просто немає стільки поліцейських, щоб охороняти ділянки протягом стількох днів. У нас не залишиться кому стежити за порядком на вулицях", - пояснив РБК-Україна Качура.

Нагадаємо, виборчий процес в Україні стартує 5 вересня, самі вибори відбудуться 25 жовтня.

Додамо, місцеві вибори поки не були призначені на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, при цьому вони можуть бути призначені спеціальною постановою.