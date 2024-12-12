Парламент вирішить долю добудови енергоблоків: Нагорняк закликав підтримати атомну енергетику

"Наступного тижня парламент має розглянути відповідний законопроєкт. Я сподіваюся, що народні депутати проявлять державницьку позицію, адже розвиток атомної енергетики є критично важливим для нашої країни. Це питання енергетичної безпеки, яке не терпить зволікань", - наголосив Нагорняк.

За його словами, "Енергоатом" вже має домовленості з одним із американських банків щодо фінансування проекту, а також власні ресурси для старту робіт. За прогнозами, завершення будівництва третього енергоблока можливе за 3–4 роки, а четвертого - за 4–5 років.

Нагорняк також підкреслив, що розвиток атомної енергетики має підтримку українців: згідно з останніми соціологічними дослідженнями, понад 80% громадян виступають за добудову нових енергоблоків.

"Це можливість не лише забезпечити країну дешевою електроенергією, але й створити нові робочі місця для українців, зокрема для працівників Запорізької АЕС, які через окупацію змушені чекати на повернення до своєї роботи", - додав Нагорняк.

"Ми маємо ухвалити це рішення, аби забезпечити енергетичну стабільність і зробити важливий крок у відновленні України", - підсумував народний депутат.