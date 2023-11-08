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Парламент вилучив у Дніпра майже 4 млрд грн, але місто продовжить допомагати ЗСУ, - Філатов

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро втратив майже 4 млрд грн через ухвалений парламентом законопроект про вилучення у міст військового ПДФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Коментуючи результати голосування, мер Борис Філатов зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Дніпро залишається лідером у допомозі Силам оборони.

Місто надало військовим 80 карет швидкої допомоги, понад 700 вантажівок і пікапів, майже 1,7 тис. дронів різного типу, а також партії іншого устаткування, що замовляли армійці.

Філатов додав, що навіть попри вилучення у Дніпра чималих коштів, місто і далі купуватиме необхідне для ЗСУ.

"Знімаю шапку перед нашими парламентарями та урядовцями, які так технічно розіграли місцеве самоврядування. Тож, шановні колеги, зараз ви отримали шалено великі кошти. Сподіваюся, вам вдасться не лише раціонально витратити їх на потреби Сил оборони. А й прозвітувати суспільству щодо ефективності цих витрат. Що ж стосується Дніпра, то ми попри все це і далі допомагатимемо ЗСУ. Стежте за новинами", - заявив Філатов.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна рада у другому читанні ухвалила законопроект №10037, що переспрямовує військовий ПДФО з місцевих бюджетів до державного

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ДніпроБорис Філатов