Парламент забрал у Днепра почти 4 млрд грн, но город продолжит помогать ВСУ, - Филатов

Комментируя результаты голосования, мэр Борис Филатов отметил, что изначально полномасштабное вторжение Днепр остается лидером в помощи Силам обороны.

Город предоставил военным 80 карет скорой помощи, более 700 грузовиков и пикапов, почти 1,7 тыс. дронов разного типа, а также партии другого оборудования, заказываемые армейцами.

Филатов добавил, что даже несмотря на изъятие у Днепра немалых средств, город и дальше будет покупать необходимый для ВСУ.

"Снимаю шапку перед нашими парламентариями и чиновниками, которые так технически разыграли местное самоуправление. Так что, уважаемые коллеги, сейчас вы получили безумно большие средства. Надеюсь, вам удастся не только рационально потратить их на нужды Сил обороны. Но и отчитаться обществу относительно эффективности этих. Что же касается Днепра, то мы при всем этом и дальше будем помогать ВСУ. Следите за новостями", - заявил Филатов.

Напомним, 8 ноября Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №10037, перенаправляющий военный НДФЛ из местных бюджетов в государственный