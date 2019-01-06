Парламент Венесуэлы объявил нелегитимным второй президентский срок Мадуро

Фото: Николас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Инаугурация Мадуро должна состояться 10 января

Контролируемое оппозицией Национальное собрание Венесуэлы объявило второй президентский срок Николаса Мадуро нелегитимным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Новый президент ассамблеи Хуан Гуайдо, принявший присягу в начале новой законодательной сессии, напомнил о позиции Соединенных Штатов, которые назвали венесуэльський парламент "единственным законным и последним оставшимся демократически избранным институтом" в стране.



"Мы подтверждаем нелегитимность Николаса Мадуро", - заявил Гуайдо, добавив, что 10 января Мадуро вновь "будет узурпировать президентство". В этот день должна состояться его инаугурация.

Не раскрывая деталей, президент ассамблеи Гуайдо пообещал противостоять диктатуре Мадуро и добиться честных выборов президента страны.

Отметим, по данным ЦИК Венесуэлы, Николас Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Вследствие этого следующие шесть лет - до 2025 года, он будет занимать пост президента. Это его второй президентский срок.

Добавим, что зз-за несоблюдения минимальных стандартов настоящей демократии признавать результаты голосования отказались США, а также Чили и Аргентина.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против окружения Мадуро. Это 6 физических и трех юридических лиц. Ограничения введены против Силии Флорес - супруги главы государства, которая в 2012-2013 годах была генеральным прокурором страны. Из чиновников под санкции также попали министр обороны, действующий и бывший вице-президенты. Сам Мадуро находится под санкциями с 31 июля 2017 года.