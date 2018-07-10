Парламент удосконалив механізм використання масивів с/г земель

Очікується, що прийняття відповідного законопроекту сприятиме запобіганню рейдерства

Верховна рада підтримала у другому читанні законопроект №6049-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо вирішення питання колективної власності на землю, вдосконалення правил землекористування в масивах земель сільськогосподарського призначення, унеможливлення рейдерства і стимулювання зрошення в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 236 нардепів.

Законопроект пропонує більш дієвий альтернативний механізм вирішення питання оптимізації землекористування в межах масиву, запобігання рейдерства, усунення "шахматки" та сприяння розвитку зрошення.

зокрема, передбачається надати можливість загальним зборам членів колективних с/г підприємств, поділ на частини земель, в яких завершилося, до 2020 року перерозподілити між собою (допаевать) залишок c/х угідь і передати землі несільськогосподарського призначення у комунальну власність.

Відповідно до законопроекту, органам місцевого самоврядування надається право тимчасового розпорядження землями колективної власності шляхом передачі їх в оренду до моменту держреєстрації права власності на них.

Також планується надати органам місцевого самоврядування з 2020 року право звертатися до суду з заявою про передачу у комунальну власність земельних ділянок колективної власності в порядку визнання майна безхазяйним (з встановленням права власників невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, які з поважних причин пропустили строк виділення їх в натурі (на місцевості), безкоштовно отримати ділянки із земель комунальної власності

Крім того, проектом визначається порядок проведення інвентаризації масиву земель Державного земельного кадастру.

Документом встановлюється обов'язковість відшкодування витрат на зрошення масиву земель сільськогосподарського призначення землекористувачу, якому вони належать на праві власності або передано йому в користування (оренда, суборенда, емфітевзис) не менше 75% площі ділянок, розташованих у масиві. Також визначається порядок встановлення земельних сервітутів для розміщення меліоративних систем.

Законопроектом планується надати можливість фізичним і юридичним особам використовувати земельні ділянки під лісосмугами та іншими захисними насадженнями на право оренди, право на яке буде купуватися без проведення земельних торгів.

Крім того, проведено чітке розмежування правового статусу земель під польовими дорогами, всередині масиву земель с/г призначення та польовими дорогами, які обмежують самі масиви. При цьому встановлено, що можуть бути передані в оренду тим, хто використовує земельні ділянки масиву, виключно польові дороги, які знаходяться всередині масиву, а польові дороги, які обмежують його, залишаються землями загального користування.

Документом виключена можливість зміни площі земельних ділянок при проведенні інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, електронні земельні торги, пілотний проект по запуску яких реалізує уряд, будуть відбуватися, зокрема, на платформі ProZorro.Продажу.