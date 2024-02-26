Парламент Угорщини обрав новим президентом однопартійця Орбана

Парламент Угорщини обрав новим президентом країни голову конституційного суду Тамаша Шуйока. Він є членом партії прем'єра Віктора Орбана "Фідес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

134 угорські депутати проголосували "за" призначення Шуйока президентом, а п'ять - "проти". Тих, хто втримався, не було.

Шуйок вже склав присягу. Він вступить на посаду за вісім днів - 5 березня. До цього тимчасово обов'язки президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кьовер.

Варто зауважити, що Тамаш Шуйок народився у 1956 році. Він має освіту юриста.

З 2000 до 2014 року він обіймав посаду почесного консула Угорщини в Австрії.

Вже з 2014 року Шуйок став членом конституційного суду країни, а у 2016-му - очолив його.

Відставка Новак

Нагадаємо, у суботу, 10 лютого, президент Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку з посади.

Це сталося після того, як вона своїм рішенням помилувала засудженого у справі про педофілію.