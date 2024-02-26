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Парламент Венгрии выбрал новым президентом однопартийца Орбана

Будапешт, Понедельник 26 февраля 2024 20:53
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Парламент Венгрии выбрал новым президентом однопартийца Орбана Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан и новый президент Венгрии Тамаш Шуйок (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Иван Носальский

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны главу конституционного суда Тамаша Шуйока. Он - член партии премьера Виктора Орбана "Фидес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

134 венгерских депутата проголосовали "за" назначение Шуйока президентом, а пять - "против". Тех, кто удержался, не было.

Шуйок уже принял присягу. Он вступит в должность через восемь дней - 5 марта. До этого временно обязанности президента будет выполнять спикер парламента Ласло Кевер.

Стоит заметить, что Тамаш Шуйок родился в 1956 году. У него есть образование юриста.

С 2000 по 2014 год он занимал должность почетного консула Венгрии в Австрии.

Уже с 2014 года Шуйок стал членом конституционного суда страны, а в 2016-м - возглавил его.

Отставка Новак

Напомним, в субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке с занимаемой должности.

Это произошло после того, как она своим решением помиловала осужденного по делу о педофилии.

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