Парламент Турции ратифицировал соглашение, которое позволяет отправить войска в Ливию

Парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное в ноябре с международно признанным правительством Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение поддержали 269 парламентариев, против высказались 125. Правительство национального согласия Ливии ратифицировало его в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что Турция и Ливия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества, а также отдельное соглашение о морских границах в восточной части Средиземного моря, в ноябре 2019 года. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности отправить турецкие войска в Ливию для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.

Напомним, ранее члены Совета безопасности ООН выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией насилия в Ливии и призвали все страны соблюдать эмбарго на поставки оружия.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.