ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Парламент Турции ратифицировал Парижское климатическое соглашение

Новина українською →
Турция, Четверг 07 октября 2021 04:57
Парламент Турции ратифицировал Парижское климатическое соглашение Фото: парламент Турции ратифицировал Парижское климатическое соглашение (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Парламент Турции ратифицировал Парижское климатическое соглашение. Представитель экологической организации Greenpeace Гекхан Эрсой считает ратификацию Турцией соглашения стратегическим шагом, поскольку иначе в нынешней международной ситуации ей пришлось бы тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

"Турция десятилетиями принимала политические решения в пользу угольной промышленности", - заявил Гекхан Эрсой, отметив, что пока неясно, как нынешнее голосование отразится на жизни страны.

Уже в ноябре в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Ее участники попытаются выработать дальнейшие меры по осуществлению заявленных в Парижской соглашении договоренностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов
DAILY
Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег