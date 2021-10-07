Парламент Турции ратифицировал Парижское климатическое соглашение
Парламент Турции ратифицировал Парижское климатическое соглашение. Представитель экологической организации Greenpeace Гекхан Эрсой считает ратификацию Турцией соглашения стратегическим шагом, поскольку иначе в нынешней международной ситуации ей пришлось бы тяжело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.
"Турция десятилетиями принимала политические решения в пользу угольной промышленности", - заявил Гекхан Эрсой, отметив, что пока неясно, как нынешнее голосование отразится на жизни страны.
Уже в ноябре в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Ее участники попытаются выработать дальнейшие меры по осуществлению заявленных в Парижской соглашении договоренностей.